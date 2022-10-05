Кремль считает, что Россия обязательно должна участвовать в расследовании по «Северным потокам» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Участие России в расследовании атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2» должно быть обязательным, считает официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

«Участие российской стороны в обследовании мест повреждений и расследовании произошедшего должно быть обязательным. Пока из тех пресс-конференций, которые были в Дании и Швеции, мы слышали настораживающие заявления о том, что исключается какое-либо сотрудничество с российской стороной», – сказал пресс-секретарь президента РФ журналистам.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

ФСБ России возбудила дело о международном терроризме из-за повреждений на «Северных потоках».

Напомним, МИД РФ призвал провести международное расследование атак на «Северные потоки» с участием России и Германии.