Российские ПВО за сутки сбили 15 украинских снарядов HIMARS

15 ракет HIMARS, выпущенных с украинской стороны, сбили российские ПВО. Фото: REUTERS

За сутки российские системы противовоздушной обороны уничтожили 15 снарядов американской реактивной системы залпового огня HIMARS, которые используются украинскими вооруженными формированиями. Об этом сообщается в среду 5 октября в сводке Министерства обороны РФ о ходе проведения специальной военной операции на территории Украины.

По информации Минобороны, все ракеты HIMARS сбиты в Херсонской области.

Речь идет о населенных пунктах Коробки, Веселое, Антоновка, Новая Каховка, Токаревка и Раковка Херсонской области, уточнили в военном ведомстве.

Также сообщается, что в районе населенного пункта Новая Каховка системами ПВО сбит один снаряд реактивной системы залпового огня «Ольха», а в районе населенного пункта Антоновка Херсонской области - две противорадиолокационные ракеты «HARM».

Ранее сообщалось, что украинские военные начали использовать при обстрелах Луганской Народной Республики (ЛНР) новый тип ракет для американских реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS.

Тем временем американский президент Джо Байден пообещал Владимиру Зеленскому очередной пакет военной помощи в 625 млн долларов. В новый пакет войдут HIMARS, боеприпасы и бронеавтомобили.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что признание Министерством обороны Соединенных Штатов возможного применения Украиной реактивных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS по целям в Крыму доказывает вовлеченность Вашингтона в конфликт.

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