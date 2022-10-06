В МИД РФ назвали "политическими фантазиями" претензии Польши к России по репарациям Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин заявил, что претензии Польши к России о выплате репараций за потери во время Второй мировой войны лежат в области политических фантазий.

"Неадекватные претензии польских политических кругов к России, связанные с потерями, которые понесла Польша в годы Второй мировой войны, лежат в области политических фантазий", - сказал Тяпкин в беседе с РИА Новости.

По словам дипломата, власти Польши, решая свои внутриполитические проблемы, нередко обращаются к "историческому ревизионизму".

Ранее президент Польши Анджей Дуда поддержал инициативу потребовать от России репарации за ущерб, якобы причиненный СССР в годы Второй мировой войны.

Как писал сайт KP.RU, ранее основатель правящей польской партии «Право и справедливость» Ярослав Качиньский заявил, что намерен добиваться от Германии репараций за все то горе, которое страна причинила Польше во время Второй мировой войны. Он уже подсчитал сумму, которая, по его мнению, может компенсировать страдания польского народа – 1,3 триллиона евро.

Тем временем, депутат Госдумы Анатолий Вассерман заявил, что Россия ни при каких условиях не станет платить Польше репарации за Вторую мировую войну. Парламентарий добавил, что подобные требования Варшавы основаны на том, что республика «традиционно считает себя жертвой».