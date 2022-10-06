Дуров предупредил об уязвимости WhatsApp*, позволяющей хакерам получить доступ к смартфонам

Павел Дуров Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Хакеры могут получить доступ к смартфонам россиян, отправив вредоносное видео или совершить видеозвонок через популярный мессенджер WhatsApp*. Об этом заявил основатель Telegram Павел Дуров.

"Хакеры могут получить полный доступ ко всему, что находится на телефонах пользователей WhatsApp*, - написал Дуров в своем телеграм-канале. - Это стало возможным благодаря проблеме безопасности, раскрытой самим WhatsApp* на прошлой неделе".

Дуров также рекомендовал отказаться от использования WhatsApp*, так как "он уже 13 лет является инструментом слежки".

Напомним, WhatsApp* заблокировали в Иране. Блокировка обусловлена "действиями оппозиционных элементов, подрывающих основы национальной безопасности".

Как ранее писал сайт KP.RU, с 24 октября 2022 года мессенджер WhatsApp* навсегда перестанет работать на устаревших смартфонах образца 2012 года. Чтобы пользоваться сервисом в будущем, обладателям устаревших моделей смартфонов придется купить новое, отвечающее современным требованиям мобильное устройство.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.