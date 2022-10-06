Матвиенко призвала парламенты России и Украины начать переговоры

Валентина Матвиенко Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к украинским коллегам на саммите парламентов G20, призвав их сесть за стол переговоров "прямо сегодня".

"Давайте прямо сегодня, на площадке парламентской "двадцатки" сядем за стол переговоров, парламент России и парламент Украины, - подчеркнула Матвиенко. - Давайте попытаемся понять друг друга, найти договоренности".

Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что Москва выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и эта позиция была показана еще во время переговоров в Стамбуле, когда Киев отказался от договоренностей.

По оценке Матвиенко, отказ Украины от мирного урегулирования был обусловлен давлением внешних сил, под воздействием которых находится киевский режим.

Как ранее писал сайт KP.RU, официальный представитель Кремля Дмитрий Песков прокомментировал решение президента Украины Владимира Зеленского отказаться от переговоров с Москвой.

Пресс-секретарь российского лидера отметил, что РФ все время выступала за мирное урегулирование ситуации, и готова ждать изменения позиции нынешнего украинского лидера либо прихода его преемника для возобновления переговоров.

Напомним, Дмитрий Песков заявил, что Москва заинтересована в возобновлении переговоров с Киевом по мирному урегулированию ситуации на Украине, однако в настоящее время к этому нет никаких предпосылок.