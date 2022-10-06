Минобороны России не подтвердило активность ВСУ на краснолиманском направлении

В российском Минобороны заявили, что украинские войска не предпринимали активности на краснолиманском направлении. Фото: Александр КОЦ

Украинские военные не предпринимали активных боевых действий на краснолиманском направлении. Об этом сообщило в четверг 6 октября Минобороны России в ежедневной сводке о ходе специальной военной операции на Украине.

«На краснолиманском направлении воинские формирования киевского режима активных боевых действий не предпринимали», - сказано в сообщении.

Также в министерстве обороны России заявили о провале попытки наступления со стороны ВСУ на Купянском направлении. Все наступательные действия украинские боевиков были пресечены Вооруженными силами РФ, а большинство бойцов ВСУ - уничтожены.

Российские военные освободили населенный пункт Зайцево в ДНР, уничтожив свыше 120 украинских военных, добавили в Минобороны.

В то же время администрация Запорожской области заявила, что ВСУ взяли в заложники жителей города Запорожье.

Сайт kp.ru в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 6 октября 2022 года. Следите за событиями вместе с нами.