Медведев предложил психиатрам сделать Зеленскому трепанацию черепа после его призывов к ударам НАТО по России

Медведев предложил сделать Зеленскому трепанацию черепа. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Украинскому президенту Владимиру Зеленскому необходимо сделать превентивную трепанацию черепа после его провокационных заявлений. Об этом заявил заместитель главы российского Совбеза Дмитрий Медведев после того, как Зеленский призвал НАТО нанести превентивный удар по территории Российской Федерации. Медведев посоветовал психиатрам обратить внимание на состояние Владимира Зеленского.

«Этому идиоту психиатры должны сделать превентивную трепанацию черепа. Пока он не натворил ещё больших бед для своего народа и всех остальных», - написал Медведев в Telegram.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.

Также сообщалось, что НАТО не видит признаков повышенной готовности ядерных сил России.