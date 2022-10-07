Алесь Беляцкий Фото: Сергей ГАПОН

Объявлены лауреаты Нобелевской премии мира - 2022 . Им стали белорусский адвокат и активист Алесь Беляцкий, ликвидированный по решению суда российский центр "Мемориал"* (признан иноагентом) и украинский "Центр гражданских свобод".

В пояснительной формулировке, Нобелевский комитет утверждает, что лауреаты "много лет продвигали право критиковать власть" и "вместе демонстрировали значение гражданского общества для мира и демократии".

Напомним, церемония оглашения проходит в Стокгольме. Уже объявлены лауреаты в медицине и физиологии, физике, химии и литературе.

Так, лауреатом Нобелевской премии-2022 по физиологии или медицине стал шведский биолог Сванте Паабо за его открытия в области изучения генетических основ эволюции человека.

В области физики были отмечены француз Ален Аспект, американец Джон Клаузер и австриец Антон Цайлингер. Они проводили эксперименты с запутанными фотонами, установление нарушения неравенств Белла и новаторство в квантовой информатике.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Муратов и Мария Рессе стали лауреатами Нобелевской премии мира в 2021 году. Премию присудили за их усилия по защите свободы выражения мнений, которая является предварительным условием демократии и прочного мира.

* Организация, признанная НКО-иноагентом, ликвидирована решением Верховного суда РФ