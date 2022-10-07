Шольц выступил против применения ядерного оружия Фото: REUTERS

Канцлер Германии Олаф Шольц выступает твердо против использования ядерного оружия, сообщил заместитель пресс-секретаря правительства ФРГ Вольфганг Бюхнер, комментируя призыв президента Украины Владимир Зеленского нанести превентивный удар по России.

«Канцлер четко выступает против использования ядерного оружия», – сказал он в беседе с журналистами.

Напомним, ранее Шольц высказал мнение, что не гадать о возможности ядерной войны нет смысла.

Как писал сайт KP.RU, накануне президент Украины заявил, что НАТО должна нанести превентивные удары по территории Российской Федерации. По его мнению, альянс должен исключить возможность применения Россией ядерного оружия.

Между тем, США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие. Признаков этого пока не усматривает и НАТО.