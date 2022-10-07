Госдеп ответил на призыв Зеленского к «превентивным ударам» по России: США не будут вовлекаться в конфликт напрямую

В Госдепе США заявили, что Вашингтон не намерен напрямую вступать в украинский конфликт. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Соединенные Штаты не собираются напрямую вступать в конфликт на Украине. Об этом во время регулярного брифинга в пятницу 7 октября заявил заместитель руководителя пресс-службы Госдепартамента Ведант Пател.

«До тех пор, пока США или наши союзники не будут атакованы, мы не будем напрямую вступать в этот конфликт», - сказал Пател, уточнив, что Вашингтон не собирается отправлять американских военных для участия в боевых действиях на территории Украины и также не собирается каким-либо образом атаковать российские войска.

Такое заявление Ведант Пател сделал, комментируя призывы президента Украины Владимира Зеленского к станам НАТО нанести превентивные удары по России.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

После этого пресс-секретарю Зеленского пришлось объясняться за слова президента Украины о «превентивных ударах» по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.