Пресс-секретарю Зеленского пришлось объясняться за слова президента Украины о «превентивных ударах» по России

За провокационное заявление Зеленского пришлось объясняться его пресс-службе. Фото: REUTERS

Пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров дал разъяснение по поводу скандального призыва Владимира Зеленского к странам НАТО нанести превентивный удар по территории Российской Федерации.

По словам руководителя пресс-службы, Зеленский имел в виду не нанесение ядерного удара, а введение антироссийских санкций в период, предшествующий началу специальной военной операции.

«Президент говорил о периоде до 24 февраля. Тогда нужно было применить превентивные меры, чтобы не позволить России развязать войну. Напомню, что единственные меры, о которых тогда говорилось, были превентивные санкции», - написал Никифоров в социальных сетях в четверг 6 октября, добавив, что Украина никогда не позволит себе призывать к применению ядерного оружия.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от НАТО нанесения «превентивных» ударов по России.

В Кремле назвали требования Зеленского о превентивных ударах НАТО по России призывом к началу мировой войны.

Замглавы Совбеза России Медведев также резко отреагировал на провокационное заявление украинского президента.

Тем временем США признали, что не видят со стороны России демонстрации готовности применить ядерное оружие.