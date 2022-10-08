Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров 9 октября 2022

Пожар на Крымском мосту Фото: REUTERS

Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье, 9 октября, сообщает Оперативный штаб Краснодарского края.

«По результатам работы краевого оперативного штаба в Темрюкском районе и оценки текущей погодной ситуации в акватории, Керченская паромная переправа в части организации пассажирских перевозок начнет работать во второй половине дня 9 октября», – сказано в Telegram-канале Оперштаба.

Всех пассажиров, планирующих воспользоваться переправой, просят учитывать эту информацию при организации поездок.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.

Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что произошло обрушение двух пролетов автомобильной ветки из Краснодара в Керчь. В настоящее время пожар на Крымском мосту ликвидирован.