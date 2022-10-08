Паромная переправа через Керченский пролив будет перевозить пассажиров бесплатно Фото: REUTERS

Паромная переправа через Керченский пролив будет перевозить пассажиров и грузы бесплатно, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

"Сейчас 250 человек находятся находятся на территории Керченской паромной переправы. Решение мы приняли, что паромная переправа будет работать бесплатно. Перевозки будут субсидироваться из федерального бюджета", - рассказал он журналистам.

По словам Аксенова, вопрос о возможности передвижения автобусов по Крымскому мосту может быть решен в течение суток. В настоящее там проводится экспертиза состояния конструкций, которая позволит понять, возможен ли запуск автобусов, уточнил глава Крыма.

Напомним, ранее Аксенов говорил, что первый паром с большегрузами будет отправлен из порта Керчи около 20:00-20:30 по московскому времени.

До этого стало известно, что Керченская паромная переправа начнет перевозить пассажиров в воскресенье, 9 октября.

Как писал сайт KP.RU, в результате взрыва грузовика загорелась цистерна с топливом на Крымском мосту. В связи с этим временно прекращено движение как автомобильного транспорта, так и железнодорожного. В Крымской железной дороге уточнили, что возгорание случилось в хвосте грузового поезда.