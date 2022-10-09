Путин назвал заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту спецслужбы Украины

Владимир Путин назвал украинские спецслужбы авторами, заказчиками и исполнителями теракта на Крымском мосту. Фото: REUTERS

Авторами, исполнителями и заказчиками террористического акта на Крымском мосту являются украинские спецслужбы. Об этом заявил президент Российской Федерации Владимир Путин, заслушав в воскресенье 9 октября доклад главы Следственного комитета Александра Бастрыкина о результатах предварительного расследования взрывов на мосту через Керченский пролив.

Президент отметил, что теракт был направлен на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации.

«Cомнений нет – это теракт, направленный на разрушение критически важной гражданской инфраструктуры Российской Федерации. Авторы, исполнители, заказчики – спецслужбы Украины», - сказал Путин.

Напомним, Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «Терроризм» по факту взрыва на Крымском мосту.

Также Бастрыкин сообщил президенту, что сотрудникам ФСБ удалось установить подозреваемых в организации теракта на Крымском мосту.

Хронология событий ЧП на Крымском мосту здесь на KP.RU.