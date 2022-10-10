Медведев пообещал жесткую реакцию России на видео, где боевики "Азова"* скидывают тела мирных жителей в яму Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что расправа над мирными жителями Купянска, видео с телами которых выложил экс-командир полка "Азов"*, вряд ли вызовет международную реакцию.

"Международных последствий не будет, поскольку ни одна международная организация не справляется с такими задачами. А повестку дня в них давно формируют уродцы из западных стран. Но это не значит, что совершенное преступление не будет расследовано. Будет", - сказал он в интервью журналистке Надане Фридрихсон.

Ранее генеральной прокуратуре России удалось установить, что участники украинского нацбатальона "Азов"* используют запрещенные средства и методы ведения войны. По его словам, боевики даже идут на пытки мирных граждан и совершают убийства детей.

Напомним, 2 августа 2022 года Верховный суд России признал нацбатальон "Азов"* террористической организацией. Также ранее председатель Общественной наблюдательной комиссии Москвы Георгий Волков со ссылкой на показания одного из пленных боевиков сообщил, что в нацбатальоне "Азов"* практиковалось людоедство.

* - запрещен в РФ и признан террористической организацией.