Дмитрий Медведев призвал к демонтажу политического режима Украины

Дмитрий Медведев Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев выразил мнение, что необходимо осуществить "полноценный демонтаж политического режима Украины", так как он представляет явную угрозу России.

"Украинское государство в нынешней конфигурации с нацистским политическим режимом будет представлять постоянную, прямую и явную угрозу России", - написал Медведев в своем телеграм-канале в понедельник, 10 октября 2022 года.

По оценке политика, именно "полноценный демонтаж" киевского режима должен стать следующей целью спецоперации.

Как ранее писал сайт KP.RU, Дмитрий Медведев выразил уверенность, что РФ продолжит освобождать территории, занятые украинскими неонацистами.

По мнению зампреда Совбеза РФ, в ходе военной спецоперации Россия сражается не с Украиной, так как Киев является лишь инструментом. Также политик подчеркнул, что Россия обязательно будет защищать людей, которые доверили ей свою судьбу.

Напомним, Дмитрий Медведев предупредил, что Россия вправе применить ядерное оружие в украинском конфликте, если это будет необходимо. По его словам, все случаи возможности принятия подобного решения прописаны в Основах государственной политики в области ядерного сдерживания, которых государство будет придерживаться.