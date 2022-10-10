СК России ответит на розыск СБУ Шойгу, Медведева, Захаровой и других российских должностных лиц

Глава СК Бастрыкин пообещал, что Россия ответит на факты незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц РФ. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку незаконному уголовному преследованию российских чиновников со стороны украинской Службы безопасности. Об этом в понедельник 10 октября сообщает пресс-служба ведомства. Сообщается, что незаконное уголовное преследование начато украинскими силовыми ведомствами в отношении более чем семисот российских должностных лиц, все они обвиняются в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Также сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают, как и Марию Захарову, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск Бортникова, Матвиенко, Шойгу и еще ряд российских чиновников.