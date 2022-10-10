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Политика10 октября 2022 16:42

СК России ответит на розыск СБУ Шойгу, Медведева, Захаровой и других российских должностных лиц

Следственный комитет России установит представителей киевского режима, причастных к незаконному уголовному преследованию более 700 украинских чиновников
Мария ПАВЛОВА
Глава СК Бастрыкин пообещал, что Россия ответит на факты незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц РФ.

Глава СК Бастрыкин пообещал, что Россия ответит на факты незаконного уголовного преследования СБУ должностных лиц РФ.

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Глава российского Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил дать правовую оценку незаконному уголовному преследованию российских чиновников со стороны украинской Службы безопасности. Об этом в понедельник 10 октября сообщает пресс-служба ведомства. Сообщается, что незаконное уголовное преследование начато украинскими силовыми ведомствами в отношении более чем семисот российских должностных лиц, все они обвиняются в якобы посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины.

«Следственный комитет в рамках расследования уголовного дела установит каждый факт незаконного решения, принятого СБУ, и причастных к этому должностных лиц для привлечения к уголовной ответственности», - сказано в сообщении ведомства.

Ранее сообщалось, что Служба безопасности Украины объявила в розыск официального представителя МИД России Марию Захарову. Информация об этом появилась в понедельник 10 октября в базе данных украинского МВД.

Также сообщалось, что Служба Безопасности Украины объявила в розыск Дмитрия Медведева. Замглавы российского Совбеза разыскивают, как и Марию Захарову, за «посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины».

Кроме того, Служба безопасности Украины объявила в розыск Бортникова, Матвиенко, Шойгу и еще ряд российских чиновников.