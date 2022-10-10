Зеленский провел телефонные переговоры с Лиз Трасс

Украина рассчитывает на лидерство Британии в поддержке, заявил Зеленский Фото: REUTERS

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонные переговоры с премьер-министром Великобритании Лиз Трасс. Об этом он написал в своем Twitter. По итогам разговора он написал, что Киев рассчитывает на лидерство Британии в поддержке.

"Провел телефонный разговор с премьер-министром Лиз Трасс. Рассчитываем на лидерство Великобритании в консолидации международной политической и оборонной поддержки Украины, в том числе по защите нашего неба", - написал Зеленский в Twitter.

Сегодня также прошли телефонные переговоры между госсекретарем США Энтони Блинкеном с главой МИД Украины Дмитрием Кулебой. После представитель США заверил, что Вашингтон продолжит поддержку Украины в гуманитарном, экономическом и военном плане.

С аналогичным заявлением после массированного удара по инфраструктуре Украины выступил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг. После телефонных переговоров он написал в Twitter, что альянс будет поддерживать Киев с прежней интенсивностью.