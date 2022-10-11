Рябков: Россия никому не угрожает применением ядерного оружия Фото: Михаил ФРОЛОВ

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков заявил, что Россия не угрожает никому применением оружия массового поражения, это в западных столицах вводят в оборот ядерную риторику, пытаясь изобличить Москву.

"На фоне происходящих на Украине событий США и зависимые от них государства активно вводят в оборот ядерную риторику. Пытаются представить дело так, будто наша страна готовится нанести удары с использованием оружия массового поражения. В очередной раз приходится пояснять, что Россия никому применением ядерного оружия не угрожает", — сказал он в беседе с РИА Новости.

Ранее российский лидер Владимир Путин заявил, что Россия никому не угрожает ядерным оружием, оно у страны есть, об этом все должны знать, мы будем его использовать, если потребуется защита суверенитета.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.

Ядерная доктрина России: в каких случаях возможно применение ядерного оружия

Напомним, четыре условия применения Россией ядерного оружия прописаны в военной доктрине страны. Согласно ей, РФ вправе использовать ядерное оружие, если есть достоверная информация о старте баллистических ракет, атакующих территории Российской Федерации и (или) ее союзников и если ядерное оружие и другие виды оружия массового поражения были применены по территориям России и (или) ее союзников.

Кроме того, Москва может использовать ядерное вооружение в случае воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты Российской Федерации, вывод из строя которых приведет к срыву ответных действий ядерных сил, а также агрессии против РФ с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства.