Министры обороны стран НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры на фоне диверсий на «Северных потоках»

Министры обороны стран НАТО обсудят защиту критической инфраструктуры после терактов на "Северных потоках" Фото: REUTERS

Защита критической инфраструктуры станет основной темой встреч министров обороны стран-членов Североатлантического альянса. Об этом во вторник 11 октября сообщил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.

Сообщается, что вопрос защиты критической инфраструктуры стал актуальным на фоне диверсий на российских трубопроводах «Северный поток» и «Северный поток-2».

«Мы обсудим усиление защиты нашей критической инфраструктуры в свете атаки на трубопроводы «Северный поток», - цитирует РИА Новости заявление Столтенберга на пресс-конференции в Брюсселе.

Также Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.

Напомним, 26 сентября в прессе появились сообщения об авариях на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток – 2». Обе «трубы» находились в простое. По первому потоку поставка газа была прекращена, но внутри газ был закачан. По второму перекачка даже не начиналась.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что диверсия на газопроводах «Северный поток» была выгодна именно Соединенным Штатам, а не России или потребляющим топливо европейским странам.