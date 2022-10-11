Медведев назвал самым быстрым путем эскалации украинского конфликта поставку Киеву РСЗО повышенной дальности

Дмитрий Медведев назвал самый быстрый путь эскалации украинского конфликта. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Самым быстрым путем эскалации украинского конфликта до уровня мировой войны с необратимыми последствиями является поставка киевскому режиму реактивных систем залпового огня повышенной дальности. Об этом заявил во вторник 11 октября заместитель главы Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

«Самый быстрый путь эскалации конфликта на Украине до необратимых последствий мировой войны – поставка психам в Киеве РСЗО повышенной дальности», - написал Медведев в Telegram, предложив властям США и руководителям Североатлантического альянса «изредка включать мозги», чтобы понимать последствия своих действий.

Также Медведев обратил внимание на заявление генсека НАТО Столтенберга о том, что победа России в украинском конфликте будет означать поражение Североатлантического альянса. Это «прямое подтверждение блоком своего участия в войне против нашей страны», отметил он.

«Как говорится – не от большого ума, но от чистого сердца. Честный норвежский парень наконец-то признал это», - прокомментировал Медведев заявление Столтенберга.

Напомним, ранее Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением НАТО.

Также Йенс Столтенберг анонсировал учения НАТО по ядерным силам сдерживания в ближайшее время.

Тем временем Германия передала Украине первую систему ПВО IRIS-T, это самая современная система ПВО Германии.