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Политика12 октября 2022 21:18

Макрон заявил, что Украине придется возобновить переговоры с Россией

Французский президент пожелал, чтобы дипломатическое решение конфликта произошло как можно скорее
Мария ПАВЛОВА
Макрон заявил, что Украине придется вернуться за стол переговоров с Россией.

Макрон заявил, что Украине придется вернуться за стол переговоров с Россией.

Фото: REUTERS

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что Украина должна возобновить переговоры с Россией по решению конфликта. Макрон отметил, что дипломатический путь разрешения ситуации вокруг Украины отвечает интересам как Москвы, так и Киева. Об этом Макрон заявил в среду 12 октября в интервью телеканалу France 2.

«Украина будет просто обязана это сделать», - сказал президент Франции, добавив, что возвращение к переговорам должно случиться «как можно скорее».

Напомним, постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия надеется на решение украинского конфликта путем переговоров и назвал условие, при котором это станет возможным.

Также официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Россия готова решить конфликт на Украине дипломатически, но на своих условиях.

Ранее американский философ Хомский назвал два пути решения украинского кризиса – поиск компромисса в процессе переговоров или продолжение эскалации.

Тем временем в Госдепе США заявили, что Вашингтон не станет вести переговоры от лица Украины. Официальный представитель Госдепа Прайс подчеркнул, что положить конец украинскому конфликту должен диалог России и Украины.