Небензя заявил, что Россия надеется на решение украинского конфликта путем переговоров

Небензя заявил, что Россия привержена решению украинского конфликта путем переговоров. Фото: REUTERS

Россия надеется на разрешение украинского конфликта путем переговоров. Об этом заявил постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя. Постпред назвал условие, при котором Россия сочтет возможным урегулирование украинского кризиса в переговорном процессе.

«Я хотел бы видеть, что все задачи и цели военной операции, которые были поставлены российским руководством, выполнены и у нас есть переговорное решение, которое закончит этот конфликт. При условии, что цели выполнены», - сказал Небензя на пресс-конференции после заседания Совета Безопасности ООН в среду 24 августа.

Также Василий Небензя показал журналистам в ООН используемые Киевом против мирных жителей мины «Лепесток» и рассказал о 47 пострадавших от украинских мини-мин гражданских.

Напомним, США, Албания, Франция, Великобритания, Ирландия, Норвегия запросили заседание СБ ООН по Украине на 24 августа 2022 года.

Совет безопасности ООН выступил за виртуальное участие украинского лидера Владимира Зеленского в заседании Совбеза всемирной организации, несмотря на то, что Россия была против.