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Экономика13 октября 2022 12:55

Минобороны Дании заявило, что расследование ЧП на «Северных потоках» осложняют снаряды времен Второй мировой

Этих снарядов очень много на дне Балтийского моря, отметил глава ведомства
Абдулла ШАКИРОВ
Абдулла ШАКИРОВ
Расследование ЧП на «Северных потоках» осложняют снаряды времен Второй мировой на дне Балтийского моря

Расследование ЧП на «Северных потоках» осложняют снаряды времен Второй мировой на дне Балтийского моря

Фото: REUTERS

Снаряды времен Второй мировой войны, которые находятся на дне Балтийского моря, осложняют расследование атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

«Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что проводить расследование не так просто», – сказал глава датского Минобороны журналистам.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Президент России Владимир Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.