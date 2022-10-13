Минобороны Дании заявило, что расследование ЧП на «Северных потоках» осложняют снаряды времен Второй мировой

Расследование ЧП на «Северных потоках» осложняют снаряды времен Второй мировой на дне Балтийского моря Фото: REUTERS

Снаряды времен Второй мировой войны, которые находятся на дне Балтийского моря, осложняют расследование атак на газопроводы «Северный поток» и «Северный поток – 2», заявил министр обороны Дании Мортен Бёдсков.

«Это район, отмеченный наличием боеприпасов времен Второй мировой войны, использованных или неиспользованных. Их много на дне моря, так что проводить расследование не так просто», – сказал глава датского Минобороны журналистам.

Как писал сайт KP.RU, вечером 26 сентября диспетчеры центра управления «Северного потока» зафиксировали падение давления на обеих нитках газопровода, также сообщалось о ЧП с падением давления на «Северном потоке-2».

Служба безопасности Швеции назвала инциденты на газопроводах грубой диверсией и допустила участие в них «иностранных сил».

Президент России Владимир Путин назвал аварии на «Северных потоках» актом международного терроризма.