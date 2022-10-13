На Украине сообщили о взрывах в Харькове Фото: REUTERS

В Харькове прогремели взрывы, сообщил глава Областной государственной администрации Харьковской области Олег Синегубов.

«Обращаемся к жителям Харькова: оставайтесь в укрытиях! Удары наносятся по областному центру», – написал он в своем Telegram-канале.

Напомним, в четверг, 13 октября, воздушная тревога была объявлена на всей территории Украины.

Воздушная тревога уже четвертый день подряд объявлена в нескольких регионах Украины. По данным местных журналистов, накануне сирены тревоги были запущены в центральных и южных частях страны. Так, о воздушной тревоге предупредили власти Киева, Черкасской, Одесской и Полтавской областей.

Как писал сайт KP.RU, ранее Вооруженные силы России нанесли массированный удар по объектам военного управления и энергетики Украины. Для этого использовались высокоточные ракеты морского базирования, намеченные цели были поражены.