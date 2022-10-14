Военная спецоперация на Украине 14 октября 2022: прямая онлайн-трансляция

Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

С 24 февраля российские военные проводят на Украине спецоперацию по денацификации и демилитаризации страны. Сайт KP.RU в онлайн-режиме публикует последние новости о военной спецоперации России на Украине на 14 октября 2022 года.

Российские военные отразили попытки наступления ВСУ в Харьковской и Херсонской областях. В результате этих боев были уничтожены 160 украинских военных.

Украинское издание сообщило о взрывах в Ровненской, Волынской и Львовской областях Украины. Ранее в Киеве была вновь объявлена воздушная тревога. Также сообщалось о взрывах в Харькове. Жителей города просят не покидать укрытия.

Врио главы ДНР (Донецкой народной республики) Денис Пушилин заявил о том, что в настоящее время наступает переломный момент для освобождения территории региона, находящейся под контролем украинских боевиков. По словам Пушилина, интенсивность обстрелов Донецка со стороны ВСУ существенно снизилась.

В МВД Луганской Народной Республики сообщили, что спецслужбы Украины завербовали подростка для убийства главы сельского совета.

Гражданин США погиб в Донбасcе. Гибель американца уже официально подтвердили в Госдепартаменте Соединенных Штатов. По некоторым данным, американец был наемником, прибывшим на Украину для участия в боевых действиях на стороне ВСУ.

В Белгородской области во время обстрела Вооруженными силами Украины одного из поселков был подорван склад с боеприпасами, они сдетонировали, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

Президент Украины Владимир Зеленский пожаловался на нехватку систем ПВО в украинской армии. Зеленский заявил, что Украина имеет лишь 10% от необходимого количества систем ПВО.

Запорожские власти сообщили, что в регионе готовы отразить атаку ВСУ. В руководстве области не боятся возможных попыток наступления со стороны Вооруженных сил Украины.

Агенты украинской разведки признались в попытке теракта у школы в Мелитополе. Боевики пытались совершить теракт, зная, что в учебном заведении находятся дети.