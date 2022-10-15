Илон Маск считает, что Россия активно пытается «убить» систему Starlink на Украине Фото: REUTERS

Предприниматель Илон Маск считает, что Москва пытается «убить» систему спутникового интернета Starlink на Украине. Как он отметил, единственная система связи, которая на сегодняшний день работает на украинском фронте, может «умереть, как и все остальные». По его словам, это может произойти даже, несмотря на вложенные в ее защиту средства.

«Россия активно пытается убить Starlink. Для его защиты SpaceX направил огромные ресурсы… Даже в этом случае Starlink все еще может умереть», - написал миллиардер в Twitter.

Напомним, накануне Илон Маск подтвердил, что его компания SpaceX больше не может бесконечно оплачивать работу системы спутниковой связи Starlink на Украине, а потом отметил, что лишь следует совету обругавшего его бывшего посла Украины в Германии Андрея Мельника, который нецензурно порекомендовал ему убираться к черту.

Как писал сайт KP.RU, в офисе украинского президента пообещали найти способ сохранить работу Starlink без Илона Маска.