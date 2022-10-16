Воздушная тревога объявлена почти во всех регионах Украины Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена почти во всех украинских регионах. Об этом сообщают в областных военных администрациях.

Как уточняется, предупреждения о воздушной тревоге, а также призывы пройти в укрытия опубликованы в Telegram-каналах Одесской, Черниговской, Черкасской, Черновицкой, Полтавской, Ивано-Франковской, Ровненской, Сумской областных военных администраций, а также мэрии Хмельницкого.

Как писал сайт KP.RU, сегодня, 16 октября, воздушная тревога была объявлена в Киеве, а также трех украинских областях, среди которых Киевская, Черкасская и Полтавская области. Позже воздушная тревога была вновь объявлена в Киеве, а также Полтавской, Черниговской и Запорожской областях.

Напомним, днем ранее, 15 октября, украинские средства массовой информации также сообщали, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе в Киеве. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба заявил о ракетном ударе по одной из общин области.