В Киеве и трех областях Украины объявлена воздушная тревога Фото: REUTERS

Воздушная тревога объявлена в Киеве, а также трех украинских областях, среди которых Киевская, Черкасская и Полтавская области. Об этом говорится в сообщении украинского издания «Страна.ua».

«Воздушная тревога в Киеве, области и соседних регионах - Черкасской и Полтавской областях», - сказано в заявлении издания в Telegram-канале.

Напомним, утром в субботу, 15 октября, украинские средства массовой информации написали, что воздушная тревога звучит по всей Украине, в том числе в Киеве. Позже глава Киевской областной военной администрации Алексей Кулеба сказал о ракетном ударе по одной из общин области.

Как писал сайт KP.RU, в тот же день, власти Запорожья заявили о разрушениях на инфраструктурных объектах города, а позже в украинской национальной энергетической компании «Укрэнерго» сказали, что при ракетном ударе, нанесенном утром, серьезные повреждения получил объект энергетической инфраструктуры Киевской области.