Приемная Госдумы в приоритетном порядке рассмотрит жалобы россиян на нарушения при мобилизации Фото: Антон ФОКИН

Приёмная Госдумы будет в приоритетном порядке рассматривать сообщения о проблемах с частичной мобилизацией, заявил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

«Если вы столкнулись с нарушениями — обращайтесь... Сообщения изучаются. Приёмная Государственной думы будет в приоритетном порядке рассматривать обращения и реагировать на них», — написал он в своем Telegram-канале.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что необходимо разобраться в каждом случае ошибочного призыва россиян в рамках частичной мобилизации. Как отметил Путин, по его поручению в призывные комиссии включены прокуроры регионов. Российский лидер попросил генерального прокурора РФ Игоря Краснова реагировать на каждый сигнал о нарушении правил частичной мобилизации.

До этого стало известно, что форма обратной связи для подачи жалоб на нарушения при частичной мобилизации в России появилась на портале "Госуслуг". Стоит отметить, что заявление может подать как сам мобилизованный, так и любой другой человек. Для подачи заявления понадобятся данные о повестке и документы, подтверждающие основания для отсрочки.

Как писал сайт KP.RU, президент России объявил частичную мобилизацию 21 сентября 2022. По словам главы государства, все призванные на военную службу перед отправкой в части обязательно будут проходить дополнительную военную подготовку. Он отметил, что все без исключения вопросы материального, ресурсного и финансового обеспечения оборонных предприятий, должны быть решены правительством незамедлительно.