Морпех ВСУ Мищенко заявил, что бойцы «Азова»* отправляли видео кураторам за границей Фото: REUTERS

Бойцы украинского полка «Азов»* снимали некие видеодоказательства, которые отправляли кураторам за рубеж, заявил пленный майор морской пехоты Вооруженных сил Украины (ВСУ) Николай Мищенко.

По его словам, находясь на территории завода имени Ильича он увидел в подвальном помещении одного из зданий 4-5 азовцев*.

«С ними общался в основном командир батальона, слышал, что они говорили командиру батальона, что снимают видео, какие-то там видеодоказательства. То, что я услышал, что они снимают видео и отправляют это за границу», — приводит его слова РИА Новости

Ранее боевики запрещенной в России террористической организации «Азов»* неоднократно убивали мирных жителей. Об этом заявили пленные участники украинского националистического полка, которые находятся в заключении.

Ранее сообщалось, что с конца сентября 2022 года в российские следственные изоляторы (СИЗО) доставили свыше 400 боевиков запрещенной в России террористической организации "Азов"*. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

Напомним, еще в августе Верховный суд России признал националистический батальон "Азов"* террористической организацией и запретил ее на территории РФ. В России в отношении боевиков "Азова"* возбуждались уголовные дела по статьям об экстремизме. После данного решения суда его члены могут быть привлечены к ответственности как пособники, участники и организаторы террористической организации.

* - запрещенная в России террористическая организация