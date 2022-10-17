Иностранные мессенджеры не запрещены в российских школах Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО

Российским учителям не запрещали пользоваться иностранными мессенджерами, в том числе WhatsApp*. Об этом сообщили РИА Новости в Минпросвещения России, подчеркнув, что слухи о запрете WhatsApp* не соответствуют действительности.

В ведомстве уточнили, что речь идет о рекомендациях по работе с системой "Моя школа" и ее компонентами в Федеральной государственной информационной системе, разработанной отечественными компаниями.

"Система образования не регламентирует и не регулирует сферу общения и каналы коммуникации, которые используют родители", - подчеркнули в министерстве.

В Минпросвещения также добавили, что информационная система "Моя школа" призвана расширить возможности очного обучения, но она именно дополняет, а не подменяет другие образовательные процессы.

Напомним, основатель Telegram Павел Дуров заявил, что хакеры могут получить доступ к смартфонам россиян, отправив вредоносное видео или совершить видеозвонок через популярный мессенджер WhatsApp*. Он также рекомендовал отказаться от использования WhatsApp*, так как "он уже 13 лет является инструментом слежки".

Как ранее писал сайт KP.RU, с 24 октября 2022 года мессенджер WhatsApp* навсегда перестанет работать на устаревших смартфонах образца 2012 года. Чтобы пользоваться сервисом в будущем, обладателям устаревших моделей смартфонов придется купить новое, отвечающее современным требованиям мобильное устройство.

*Принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской, ее работа запрещена на территории России.