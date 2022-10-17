Число погибших после падения самолета на дом в Ейске увеличилось до двух Фото: соцсети

При падении самолета Су-34 на жилой дом в Ейске погибли два человека, сообщает управление МЧС по Краснодарскому краю.

По информации ведомства, еще 15 человек в результате крушения были госпитализированы.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал на девятиэтажный жилой дом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с падением самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. На место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата СК России.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске.