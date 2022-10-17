В Ейске из дома, на который упал самолет, эвакуированы 100 человек Фото: соцсети

В Ейске из жилого девятиэтажного дома, на который рухнул военный самолет Су-34, были эвакуированы около 100 человек. Огонь охватил с первого по девятый этаж здания, сообщает Единая дежурно-диспетчерской служба (ЕДДС).

«Горит с первого по девятый этаж, обрушений пока нет. Из этого подъезда эвакуировали около 100 человек», – передает ТАСС сообщение ЕДДС.

В Оперативном штабе Краснодарского края между тем рассказали, что жильцов близлежащих домов тоже эвакуируют. По поручению главы региона эвакуированные будут размещены в ближайших санаториях. В пострадавшем доме проживают 600 человек, сообщается в Telegram-канале Оперштаба.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Главное военное следственное управление Следственного комитета России возбудило уголовное дело в связи с падением самолета Су-34 на жилой дом в Ейске. На место инцидента выехали криминалисты центрального аппарата СК России.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейске.