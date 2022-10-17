Число погибших при крушении самолета в Ейске увеличилось до трех человек Фото: соцсети

Количество погибших в результате падения военного самолета Су-34 в Ейске выросло до ррех человек, сообщила вице-губернатор Краснодарского края Анна Минькова.

"На этот момент по пострадавшим: десять человек, из них трое детей. Тяжелые - семь взрослых и один ребенок. Они отравились продуктами горения. Всех вывезли в стационар. Достоверно известно о трех погибших", - написала она в своем Telegram-канале.

Напомним, ранее сообщалось о двух погибших.

Как писал сайт KP.RU, в понедельник, 17 октября, военный самолет Су-34 упал рядом с девятиэтажным жилым домом в Ейске. Крушение произошло в результате неудачной попытки пилота набрать высоту для выполнения учебно-тренировочного полета с военного аэродрома Южного военного округа. Причиной падения машины стало возгорание одного из двигателей при взлете.

Президент России Владимир Путин поручил оказать всю необходимую помощь тем, кто пострадал в результате крушения военного самолета в Ейск.