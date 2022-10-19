Министерство энергетики США объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из резерва 19 октября 2022 года Фото: Shutterstock

Министерство энергетики США 19 октября объявит о продаже еще 15 млн баррелей нефти из стратегического резерва в целях снижения цен на бензин в стране. Об этом пишет ТАСС.

"Минэнерго завтра утром выпустит уведомление о продаже 15 млн баррелей нефти из стратегического нефтяного резерва с поставкой в декабре", - говорится в сообщении.

Как сообщила во вторник пресс-служба Белого дома, американская администрация при этом не исключает высвобождения дополнительных объемов нефти из национальных запасов предстоящей зимой.

"Президент [США Джо Байден] также призывает Минэнерго подготовиться к продаже дополнительно значительных объемов [нефти] из резерва этой зимой, если это будет необходимо", - добавили в Белом доме.

Ранее бывший президент США Дональд Трамп заявил, что американский лидер Джо Байден опустошает стратегический резерв нефти в попытке максимально сбить цены на топливо в преддверии осенних выборов.

Как ранее писал сайт KP.RU, американские журналисты пришли к выводу, что политика президента Соединенных Штатов Джо Байдена грозит стране теми же проблемами, которые переживает Европа.

Напомним, секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев выразил мнение, что в обозримом будущем Соединенным Штатам придется объявить дефолт по внешнему долгу. Соответствующее заявление чиновник сделал в середине августа 2022 года.