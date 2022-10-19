СК России подтвердил причастность украинских спецслужб к взрыву на Крымском мосту Фото: ТАСС

Причастность спецслужб Украины к взрыву грузовика на Крымском мосту подтвердилась в ходе следствия, сообщил председатель Следственного комитета Александр Бастрыкин.

«Следственным путем подтверждена версия о том, что планирование и организацию террористического акта на Крымском мосту осуществили украинские спецслужбы», – рассказал он в интервью РИА Новости.

По словам главы СК России, к теракту на Крымском мосту причастны также граждане Украины, России, Армении и Грузии, некоторые из них обеспечивали транзитный канал перевозки товаров на территорию РФ для последующего перемещения через границу заминированного автомобиля. Как сообщил Бастрыкин, с задержанными провели следственные действия, в настоящее время проводятся технические экспертизы по установлению устройства взрывателя и механизма приведения в действие взрывчатки.

Как писал сайт KP.RU, глава МИД Украины Дмитрий Кулеба в разговоре с российскими пранкерами Вованом (Владимиром Кузнецовым) и Лексусом (Алексеем Столяровым) признал, что Киев стоит за взрывом на Крымском мосту.

Напомним, 8 октября, на Крымском мосту взорвался грузовик. Это привело к возгоранию семи цистерн с топливом у проезжавшего мимо поезда. Ударная волна была такой силы, что обрушились два пролета автомобильной части моста. Арки моста не пострадали.