Зеленский заявил, что Киев не был заказчиком теракта на Крымском мосту Фото: REUTERS

Украинский лидер Владимир Зеленский заявил, что, "насколько ему известно", Киев не был заказчиком теракта на Крымском мосту.

- Мы такого точно не заказывали, насколько мне известно, - сказал политик в интервью для канадского телеканала CTV.

Напомним, утром 8 октября на въезде на Крымский мост со стороны Тамани произошел взрыв. При этом загорелись вагоны железнодорожного состава, который шел параллельно взрыву. Было разрушено нескольких десятков метров автодорожного полотна. Национальный антитеррористический комитет сообщил: причиной ЧП на Крымском мосту стал подрыв грузовика.

После случившегося глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин доложил президенту страны Владимиру Путину о том, что вне всяких сомнений теракт на Крымском мосту устроили украинские спецслужбы. Причем на разных этапах подготовки в нем участвовал граждане России и иностранных государств.