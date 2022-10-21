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Политика21 октября 2022 5:11

В Киеве вновь объявлена воздушная тревога

Об этом сообщила мэрия
Роман КИЛЬМЯШКИН
Роман КИЛЬМЯШКИН
В Киеве вновь завыли сирены воздушной тревоги

В Киеве вновь завыли сирены воздушной тревоги

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога в очередной раз объявлена в Киеве. Об этом сообщается в телеграм-канале администрации украинской столицы в пятницу, 21 октября 2022 года.

Как писал сайт KP.RU, днем ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. При этом из некоторых муниципалитетов поступали сообщения об ударах по объектам инфраструктуры.

Например, в Днепропетровской области повреждены объект энергетической инфраструктуры и промпредприятие. Об этом сообщил глава региональной военной администрации Валентин Резниченко.

Напомним, вторую неделю идет массированное уничтожение энергетической инфраструктуры Украины. Военкор KP.RU Дмитрий Стешин выяснил, что думают об этом люди в Донбассе, у которых поселковый трансформатор главная цель украинских артиллеристов с 2015 года. Подробности читайте по ссылке.