В большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога 21 октября 2022 года Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Воздушная тревога на Украине 21 октября 2022 года объявлена практически во всех областях. Кроме того, власти объявили воздушную тревогу в Киеве.

В частности, тревогу объявили уже в Одесской, Киевской областях, а также в западных регионах. Главы областных администраций проинформировали о воздушной тревоге в социальных сетях. Объявлений тревоги не было лишь в двух областях - Сумской и Черновицкой.

Напомним, сегодня утром воздушная тревога в очередной раз объявлена в Киеве. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации украинской столицы.

Также днем ранее воздушная тревога была объявлена по всей территории Украины. При этом из некоторых муниципалитетов поступали сообщения об ударах по объектам инфраструктуры. Например, в Днепропетровской области повреждены объекты энергетической инфраструктуры и промпредприятие.