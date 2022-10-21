Спецслужбы ЛНР нейтрализовали группу украинских диверсантов Фото: REUTERS

В Луганской народной республике нейтрализована группа украинских диверсантов, рассказал источник в спецслужбах.

По информации РИА Новости, они планировали совершить теракты на инфраструктурных объектах одного из районных центров ЛНР. Как уточняется в сообщении, спецслужбы республики нашли замаскированный тайник с иностранным оружием, картами местности, препаратами, экипировкой, боеприпасами и взрывчатыми веществами. В спецслужбах сообщили, что подходы к нему были заминированы.

Как писал сайт KP.RU, в начале октября спецслужбы Луганской народной республики задержали украинских диверсантов, планировавших теракты на территории детских садов.

Ранее в Мелитополе задержали агентов Главного управления разведки (ГУР) Украины, которые рассказали о подготовке теракт рядом со школой города. Один из них положил взрывчатку под окнами школы, но в ГУР остались недовольны его работой, поскольку при взрыве никто не пострадал. Агент при этом признался, что знал о нахождении в учебном заведении детей.