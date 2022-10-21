Лидер Палаты общин Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьера Британии

Лидер Палаты общин Пенни Мордонт Фото: Twitter Пенни Мордонт

Лидер Палаты общин Великобритании Пенни Мордонт выдвинула свою кандидатуру на пост премьер-министра Соединенного Королевства. Она стала первой, кто объявил об участии в выборах главы британского правительства.

«Я была воодушевлена поддержкой коллег, которые хотят начать все с чистого листа в национальных интересах. Я баллотируюсь на пост лидера Консервативной партии и вашего премьер-министра, чтобы объединить нашу страну, выполнить наши обещания и победить на следующих выборах», – написала политик в Twitter.

Накануне премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку. Она признала, что не в состоянии справиться со своей задачей. По ее словам, она приступила к своей работе в должности премьера Соединенного Королевства в «нестабильные времена, когда семьи и бизнес с трудом могли оплачивать свои счета, а ситуация на Украине угрожала безопасности континента».

Как писал сайт KP.RU, после того, как Трасс подала в отставку, о своем желании вновь возглавить британское правительство заявил Борис Джонсон.