В нескольких областях Украины вновь объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нескольких областях Украины поздним вечером 21 октября вновь объявлена воздушная тревога. В частности, тревогу объявили власти Полтавской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сегодня воздушная тревога на Украине уже была неоднократно объявлена, причем, практически во всех областях. Кроме того, власти объявляли воздушную тревогу в Киеве.

В частности, до этого о тревоге объявляли в Одесской, Киевской областях, а также в западных регионах. Главы областных администраций проинформировали о воздушной тревоге в социальных сетях. Объявлений тревоги не было лишь в двух областях - Сумской и Черновицкой.

Также сообщалось, что 11 октября дважды за день на Украине объявляли воздушную тревогу. Журналисты уточнили, что звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах.