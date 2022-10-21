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В мире21 октября 2022 19:50

В нескольких областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

В частности, она объявлена в Полтавской и Николаевской областях
София ГОНЧАРОВА
В нескольких областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

В нескольких областях Украины вновь объявлена воздушная тревога

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нескольких областях Украины поздним вечером 21 октября вновь объявлена воздушная тревога. В частности, тревогу объявили власти Полтавской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской и Харьковской областей страны. Об этом сообщают украинские СМИ.

Ранее сегодня воздушная тревога на Украине уже была неоднократно объявлена, причем, практически во всех областях. Кроме того, власти объявляли воздушную тревогу в Киеве.

В частности, до этого о тревоге объявляли в Одесской, Киевской областях, а также в западных регионах. Главы областных администраций проинформировали о воздушной тревоге в социальных сетях. Объявлений тревоги не было лишь в двух областях - Сумской и Черновицкой.

Также сообщалось, что 11 октября дважды за день на Украине объявляли воздушную тревогу. Журналисты уточнили, что звуки воздушной тревоги слышны в Киеве и Киевской области, а также сразу в нескольких других регионах.