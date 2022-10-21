Гаврилов выразил надежду, что после разговора Шойгу и Остина будут пояснения по учениям НАТО Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Руководитель делегации РФ на переговорах в Вене по вопросам военной безопасности и контроля над вооружениями Константин Гаврилов выразил надежду, что после телефонного разговора в пятницу главы Минобороны России Сергея Шойгу с министром обороны США Ллойдом Остином появятся разъяснения по поводу проводимых сейчас учений НАТО по ядерному сдерживанию.

"Надеемся, что после разговора по инициативе американской стороны министра Остина с нашим министром Шойгу могут получиться какие-то разъяснения. Все-таки контакт и есть контакт", - сказал он в эфире телеканала "Россия-24".

По словам Гаврилова, российская сторона "внимательно следит за этими телодвижениями".

"Надеемся, что все обойдется благополучно", - резюмировал он.

Напомним, с 17-го по 30-е октября на протяжении целых двух недель Североатлантический альянс проводит учения НАТО "Стойкий полдень". Учения не обычные, а, как заявлено, по ядерному сдерживанию. То есть учения по применению ядерного оружия, пусть и без использования настоящих ядерных боеприпасов. Об особенностях нынешних учений на Радио "КП" рассказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

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