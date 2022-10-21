Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России и Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Жители немецкого города Штральзунд захотели помочь организовать переговоры России и Украины.

Как рассказывает газета Die Welt, горожане обратились к мэру города Александеру Бадрову с предложением информировать правительство ФРГ о данной инициативе. В качестве площадки для проведения переговоров предлагается местная ратуша.

«У Штральзунда великая история в области создания мира», — говорится в резолюции.

Как отмечает издание, жители напомнили про Штральзундский мир 1370 года и визит шведского премьера Улофа Пальме в 1984 году.

Ранее председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко обратилась к украинским коллегам на саммите парламентов G20, призвав их сесть за стол переговоров "прямо сегодня". Спикер верхней палаты российского парламента подчеркнула, что Москва выступает за мирное урегулирование украинского кризиса, и эта позиция была показана еще во время переговоров в Стамбуле, когда Киев отказался от договоренностей.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.