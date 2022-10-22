Bloomberg сообщил о намерении США добиваться потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель Фото: Shutterstock

США намерены добиваться введения потолка цен на нефть РФ на уровне $60 за баррель, стремясь сохранить российское топливо на мировом рынке, пишет Bloomberg со ссылкой на неназванные источники.

"Более высокий потолок урезал бы одну из публично заявленных целей плана, которая состоит в том, чтобы лишить Москву доходов от продажи нефти, которые помогают финансировать (спецоперацию на Украине. — Прим.ред.). Тем не менее это также будет способствовать достижению иной цели — удержанию российской нефти на рынке по мере приближения промежуточных выборов в США и роста цен на бензин", - говорится в материале.

В Вашингтоне опасаются, что введение более низкого предела стоимости приведет к тому, что Москва ограничит экспорт черного золота на мировые рынки, тем самым спровоцировав новый скачок цен, отметил автор статьи.

Как ранее рассказывал сайт KP.RU, не дает покоя западным политикам рекордная прибыль, которую Россия получает от продажи энергоносителей. Поэтому страны «Большой семерки» уже давно грозятся ввести ограничение цены российской нефти. Ввести ценовой потолок на нефть из России предлагается с 5 декабря 2022 года.

Но сумма, о которой может идти речь, до сих пор не называлась. И вот министр финансов США Джанет Йеллен на встрече Международного валютного фонда и Всемирного банка в Вашингтоне заявила, что российская нефть должна стоить $60 за баррель. Но тут же проявила заботу, добавив, что Россия все равно останется с прибылью.

"Комсомольская правда" разбиралась, что все это значит и каковы будут последствия.