Российская система ПВО отразила удар ВСУ по переправе в Херсоне Фото: REUTERS

Вооруженные украинские формирования нанесли удар по переправе в Херсоне близ Антоновского моста, но российская система ПВО отразила его. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на экстренные службы.

"Вооруженные формирования киевского режима вновь пытались обстрелять район Антоновского моста в Херсоне, атака отбита [системой] ПВО", - приводит издание сообщение ведомства.

Ранее следователи Следственного комитета России возбудили уголовное дело по факту атаки Вооруженных сил Украины на переправу в Херсоне, через которую проходили мирные жители. Так, по данным следствия, установлено, что гражданская колонна следовала через переправу из Херсона на другую сторону реки. В этот момент украинские националисты умышленно нанесли удары по переправе из американских РСЗО HIMARS кассетными боеприпасами для большего поражающего эффекта.

Напомним, Россия начала военную операцию на Украине утром в четверг, 24 февраля 2022 года. Президент Владимир Путин заявил, что ее цель – "защита граждан, которые в течение восьми лет терпят издевательство и геноцид со стороны киевского режима". Сайт kp.ru в онлайн-режиме собирает последние новости о военной спецоперации России на Украине.