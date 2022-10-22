США разместили в Румынии дивизию, которая готова войти на территорию Украины Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Соединённые Штаты разместили на территории Румынии 101-ю дивизию воздушно-десантных войск "Кричащие орлы" с целью участия в военных учениях, сообщает телеканал CBS News.

В материале отмечается, что данная десантная дивизия размещена в одной из европейских стран впервые почти за 80 лет.

Кроме того, по данным телеканала, командир десанта заявил о готовности военнослужащих «пересечь границу и зайти на территорию Украины» в случае необходимости.

Напомним, с 17-го по 30-е октября на протяжении целых двух недель Североатлантический альянс проводит учения НАТО "Стойкий полдень". Учения не обычные, а, как заявлено, по ядерному сдерживанию. То есть учения по применению ядерного оружия, пусть и без использования настоящих ядерных боеприпасов. Об особенностях нынешних учений на Радио "КП" рассказал директор центра военно-политических исследований, профессор МГИМО Алексей Подберезкин. Подробнее читайте в материале сайта KP.RU.

Ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что победа России в конфликте с Украиной станет поражением Североатлантического альянса, отметив также, что блок сохранит и усилит поддержку Киеву для того, чтобы тот был в состоянии «продолжать защищаться и освобождать территорию». Замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко, комментируя эти слова, сказал, что Североатлантический альянс уже потерпел поражение на Украине, которое связано с крахом проекта «анти-Россия».