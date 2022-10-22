В ряде областей центральной части Украины объявлена воздушная тревога Фото: GLOBAL LOOK PRESS

В нескольких областях центральной части Украины ночью в субботу объявили воздушную тревогу, сообщили местные власти.

"Внимание! Кировоградская область - воздушная тревога", - написал в Telegram-канале глава военной администрации области Андрей Райкович. Аналогичные сообщения размещены в Telegram-каналах глав Полтавской и Черкасской областей.

Напомним, сегодня утром воздушная тревога в очередной раз объявлена в Киеве. Об этом сообщили в телеграм-канале администрации украинской столицы.

Напомним, 10.10.2022 стало датой самого мощного с начала спецоперации удара по Украине. Ракеты летели прямо по крупнейшим городам — Киеву, Харькову, Львову, Одессе, Кривому Рогу... Точечно выбивая инфраструктуру — связь, электричество. И опровергая браваду Зеленского, что «калибры» в России кончились. Около 200 ракет за одно утро обеспечили удары по Украине и взрывы в Киеве

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