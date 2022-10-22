"Это диктатура": французы предрекли упадок и крах Евросоюзу Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Читатели французской газеты Le Figaro критически отреагировали на публикацию, посвященную итогам саммита Евросоюза в Брюсселе, в которой отмечается, что коммунальные платежи выросли в разы,а инфляция находится на очень высоком уровне.

"Россия не ведет энергетическую войну против ЕС. Происходит прямо противоположное. Это ЕС решил лишить нас российской нефти и газа. ЕС ведет нас к экономическому упадку в результате принятия санкций. Это не что иное, как диктатура, и чем скорее мы от нее избавимся, тем будут лучше", - выразил мнение Grand largue.

"Мы отказались от ядерной энергетики и стали зависимыми от американцев в области обороны. Такая Европа может только разочаровывать", - констатировал La belle Provence.

"Нынешний кризис, несомненно, является самым серьезным, с которым придется столкнуться ЕС. Есть риск распада ЕС, и если он произойдет, то он начнется с краха евро", - выразил опасения British Lord.

"Решение очевидно. Надо отменить санкции и прекратить вмешиваться в конфликт, который нас не касается", - отметил azerty70.

Как ранее писал сайт kp.ru, британские журналисты пришли к выводу, что в Великобритании многие предприятия могут закрыться в случае, если холодная зима спровоцирует дефицит газа, а поставки из России в Европу прекратятся.

Напомним, ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков предрек рост стоимости газа в Европе до 2 тысяч долларов. По его оценке, это может произойти уже к концу года.

Накануне журналисты чешского портала Casopis argument писали, что Евросоюзу не удастся ввести санкции против российской нефти без серьезного вреда собственной экономике. Обозреватель Илона Швигликова выразила уверенность, что подобные меры опаснее для самого ЕС, чем для России, так как компенсировать такие объемы поставками из других стран не удастся. Кроме того, это спровоцирует резкий скачок цен на нефть.

Ранее сайт kp.ru писал, что европейским компаниям пришлось начать переходить на уголь в связи с рекордным ростом цен на газ. Согласно отчету BofA Global Research report, стоимость угля тоже выросла до 250 долларов за тонну.